La vie secrète des chats - Les chats champions de France

Cette saison, nous avons parcouru des milliers de kilomètres à travers toute la France, pour analyser et comparer les modes de vies de nos chats en fonction de leurs régions. Les résultats se sont révélés extrêmement surprenants… Mais surtout, de grands champions régionaux se sont démarqués par leurs performances exceptionnelles, leur talent ou leur bravoure…Il est enfin temps de les rencontrer, et de leur remettre… Les GPS d'or de La vie secrète des chats saison 3 ! Pour cela, nous partirons d'abord dans le Pas-de-Calais, et plus précisément à Loos-en-Gohelle, au pied des plus grands terrils d'Europe où nous attendent Flocky et Biorn, deux mâles non castrés qui ne perdent pas le Nord ! Nous irons ensuite faire des réserves de bonheur et d'amour en pleine montagne dans le village d'Abondance en Haute-Savoie où Christian et Mathieu, les associés d'une exploitation laitière nous présenterons Pilou, une employée et une jeune maman modèle… Vous découvrirez la vie extraordinaire du chat le plus… Comment dire, le plus moche du monde ! Et enfin, nous irons prendre un bain de soleil dans le sud en pleine garrigue, avec Zora, Olive et Popeye, les chats de tous les records…