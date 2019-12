La vie secrète des chats - Malin comme un chat !

Tous les colocataires de chats le savent, cette petite boule de poils en plus d’être craquante est tellement maline ! Alors quand il s’agit d’user d’ingéniosité pour accroître son bonheur là le chat est le roi ! Parmi tous les amoureux de chats que nous avons rencontré, Evelyne est sans nul doute sur le podium de tête ! Elle voue à ses petits félins une passion sans nom et les a même gravés dans la peau. Son chouchou, c’est Pikachu, un petit chat maltraité qu’elle a recueilli et a qui il manque une patte. Alors forcément, Evelyne s’inquiète pour lui. Avec sa patte en moins se débrouille-t-il dehors aussi bien qu’un autre chat ? A Abondance, en Haute-Savoie, un mystère persiste… Chaque jour, Sabrina, en vraie mère poule, vérifie consciencieusement que portes et fenêtres soient bien fermées pour éviter que Felys son petit chat adoré ne parte en balade. Mais alors que toutes les issues sont closes, Felys, trouve le moyen de s’échapper ! Aurions-nous à faire au premier chat passe-muraille de la vie secrète ? A Paris, Zélie et Maxime, un couple de jeunes mariés, a du mal à dormir à points fermés. La faute à qui ? A Snow et Vinaigrette leur deux chats bien sûr ! Enfin, nous découvrirons que Balzac, le chat de Christophe Beaugrand, malgré son grand âge et sa nouvelle maison, reste un vrai ninchat Warrior !