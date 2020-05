La vie secrète des chats - Naturellement chat ! Avec Mylène Demongeot

Nous le savons, sous ses airs de peluche adorable, le chat est le seul animal domestique encore sauvage. Il a conservé ses instincts naturels et reste un redoutable prédateur… Souvent au plus grand désespoir de ses propriétaires ! Dans cet épisode, nous allons découvrir les nuits animées d'Emilie et Eric qui ont le "bonheur" de recevoir de jolis cadeaux vivants de leurs chattes Kit et Kat : des chasseuses hors pairs et surtout… de sacrées joueuses ! Hanna, une jeune diamantaire parisienne qui vit avec son chien et ses deux chats, a des soucis avec Microbe. Ce chat de deux ans et demi porte très mal son nom du haut de ses presque 10 kilos ! La jeune femme a, selon elle, tout essayé pour lui faire perdre du poids. Notre dispositif de caméra fixe montrera-t-il la même chose ? Enfin, nous irons à la rencontre d'une grande dame du cinéma français, Mylène Demongeot. Amoureuse et protectrice des animaux depuis toujours, elle partage aujourd'hui sa vie en Mayenne avec neuf chats. Et si elle les aime tous comme la prunelle de ses yeux, elle voue une passion certaine à Doudou, la doyenne du groupe et sa petite favorite ! Quels secrets lui cache donc ses chats ?