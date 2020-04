La vie secrète des chats - Petits conflits entre voisins avec Tatiana Silva

Les chats et les conflits de voisinage vont parfois de pair ! Et oui, déjà entre eux nos matous ont parfois du mal à se supporter… mais il leur arrive aussi de générer des petits différends entre humains. Qu’ils passent trop de temps chez un voisin peu accueillant ou au contraire qu’ils passent toutes leurs journées à se faire câliner dans la maison mitoyenne… une chose est sûre nos chats ont souvent une vie de quartier bien plus riche qu’on ne le pense. Et nous nous en rendrons bien compte en Haute-Savoie grâce à l’histoire de Jacqueline et ses deux voisins, Josette et Jérôme. Ils ont tous, comme qui dirait, un point de vue divergent surNjut un des deux chats de Jacqueline ! Alors, qui a raison ? Nous irons ensuite dans le Nord à la rencontre de Lola, une petite fille, qui a très peur de découvrir que son Chouchou chéri a une double vie… et comme on le sait, la peur n’évite pas le danger ! Chez Chloé, première dauphine Miss prestige Artois Hainaut, les chats sont plutôt complices… si complices qu’ils créent quelques troubles au domicile de la jeune femme ! Enfin, dans notre rubrique "chat de stars", nous recevrons le roi Simba. Un maincoon qui fait la pluie et le beau temps dans la vie de Tatiana Silva, miss météo, reine de beauté et animatrice.