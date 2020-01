La vie secrète des chats - Que sont-ils devenus ?

Cette semaine, c’est un numéro spécial de La vie secrète des chats qui vous attend et un numéro rempli de surprises ! Tout d’abord, nous rendrons visite à nos stars des saisons passées pour répondre aux questions qui nous brûlent tous les lèvres :La fameuse Julieeeeeette, serial killeuse de la saison 2 a-t-elle réussi à contenir ses pulsions de chasseuse ?Comment va Calicote, notre championne de la paresse de Meung-sur-Loire ? A-t-elle enfin retrouvé la ligne ?Duchesse, le plus grand baroudeur de Vézénobres, continue-t-il d’inquiéter Sylvie sa maîtresse en parcourant plus de 20 kilomètres par jour ?Et Sylvie a-t-elle retrouvé son Whiskas adoré ?Blandine, star de la saison 1, a-t-elle enfin les câlins qu’elle désirait tant de son chat ?Vous saurez tout et bien plus encore car dans cet épisode spécial, vous aurez aussi droit au best of imitations de nos stars, à des bêtisiers en veux-tu en voilà et à plein de surprises !