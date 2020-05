La vie secrète des chats - Une vie (casanière) de chat

Le chat est un animal sensible et, souvent, le moindre petit bouleversement dans son environnement le chamboule complétement. Nos matous aiment leurs petites habitudes, leur petit rythme bien rôdé, leur environnement familier et surtout ne faire que ce qu’il leur plait… Le changement de vie, très peu pour eux ! Pourtant, certains chats, comme la jolie Isis dans le Nord, s’habituent plutôt bien à leur nouvelle vie… si tant est qu’elle soit plus douce bien sûr ! Et grâce à cette jolie histoire vous verrez que le chat est aussi un être reconnaissant. Pour Igor, un bel abyssin parisien, les absences de son maître sont de plus en plus dures à gérer. À chaque fois qu’Edouard quitte le domicile un peu trop longtemps, le chat s’attaque à tous types de textiles qu’il grignote compulsivement. Un toc qui peut prêter à sourire mais peut se révéler très dangereux. Laëtitia Barlerin notre vétérinaire va donc proposer à Edouard une solution… piquante ! Dans cette famille recomposée du sud de la France, il y a sept enfants et sept chats. Et ce n’est pas fini car la jolie Oria a donné naissance à cinq petits chatons récemment… Grâce à cette famille nombreuse, nous découvrirons quels sont les bons gestes à faire lorsque notre chatte met bas ? Enfin, nous irons à la rencontre de Camille Cerf et de sa jolie sacrée de Birmanie, Inès. Toutes deux se préparent à un grand changement de vie : un déménagement !