Chloé, 23 ans, est l'heureuse propriétaire de trois chats : Netflix, Obiwann et Orphée. Âgés d'un an chacun, ils multiplient les bêtises dès que Chloé a le dos tourné. Grâce aux caméras installées partout dans son appartement, la jeune femme a pu découvrir ce que faisaient ces trois petites terreurs lorsqu'elle n'est pas là. Et elle n'a pas été déçue du voyage.