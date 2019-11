Kit et Kat sont deux adorables chats : calins, tendres, joueurs. Leur seul défaut ? Ils chassent des souris, des tas et des tas de souris. Et ils font ça... la nuit. Résultat : ça fait bien deux ans que leurs maîtres n'ont pas fait une nuit normale. Nous les avons filmé en caméra infrarouge et le moins qu'on puisse dire c'est que Kit et Kat ne chôme pas la nuit.