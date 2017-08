Quand Lidia n’est pas là, Broubi se fait la malle.  

Lidia est l’heureuse maîtresse de Broubi, femelle persane chinchilla de 8 ans. Cette race de chat a la particularité de s’adapter à n’importe quel lieu de vie. Et c’est dans la caravane de Lidia qu’elle a ses habitudes. Très peureuse, Lidia ne l’imagine pas aller à plus de 100 mètres à la ronde. Mais connait-elle si bien le comportement de sa chatte ? Broubi va-t-elle vagabonder dans la nature comme un vulgaire chat de gouttière et à l’insu de Lidia ? Pour le savoir, Lidia se rend au quartier général des chats. Regardez ! Extrait du replay de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.