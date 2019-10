Le chat, on le sait, aime les croquettes, la pâté, un petit mulot à l'occasion et même les insectes, les grenouilles et autres joyeusetés qui peuplent nos jardins et nos appartements. Mais certains d'entre eux ont des goûts un peu plus raffinés, voire un peu bizarres : ils raffolent des fruits. De la banane au raisin, en passant par la pastèque, ils a-do-rent. Mais pourquoi ? C'est la question du jour.

