Neko, un chaton dans un corps de chat adulte !  

L’importance de l’éducation est souvent sous-estimée quand il s’agit des chats. Découvrez l’histoire de Neko, un siamois de 8 ans, un tantinet agressif… Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire, va apporter des explications au comportement de Neko. Ce chat se comporte comme un chaton d’1 mois et demi ! Quand il joue avec les autres chats de la famille, il ne sait pas s’arrêter et dépasse souvent les limites. Il en résulte alors de violentes altercations ! Extrait de l’émission 2 « La vie secrète des chats » du dimanche 27 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !