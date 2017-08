Le panneau d’Evelyne pour protéger ses 7 chats  

Evelyne a 46 ans et est l’heureuse propriétaire de 7 chats : Minette, Doudou, Filou, Vixen, Bouloche, Lulu et Kimi. C’est une vraie maman chat qui prend soin de cette grande tribu. Mais connait-elle vraiment ses chats sur le bout des doigts ? Au quartier général des chats, nos deux expertes vont analyser le comportement des 7 chats d’Evelyne et elle va avoir des surprises ! Par exemple, Kimi est très aventurière et traverse beaucoup de routes. Pour protéger ses amis félins, Evelyne a décidé de réaliser un panneau « Attention aux chats » qu’elle va planter le long de la route près de chez elle. Regardez ! Extrait de l’émission 2 « La vie secrète des chats » du dimanche 27 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !