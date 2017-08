Pourquoi Faya va-t-elle si loin ? Corinne mène l’enquête.  

Dans le quartier général, Corinne a découvert grâce aux expertes Laetitia Barlerin et Jessica Serra que sa chatte Faya allait quotidiennement loin de la maison. Et c’est plus particulièrement un magasin de moto, au bord d’une nationale très fréquentée que Faya se rend. Intriguée, Corinne souhaite savoir ce qui la pousse à aller là-bas. Elle décide de mener l’enquête. Munie de sa tablette, elle retrace le parcours de sa chatte et finit par comprendre. Regardez ! Extrait du replay de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.