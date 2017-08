Au quartier général, Corinne n’en revient pas : « je suis dépitée ! »

Le simple fait de savoir que son chat Fanjo aille faire sa promenade plus loin que dans son jardin la rend malade ! Car contrairement à Faya qui reste en général dans la maison, Fanjo, lui, aime partir à l’aventure, au contact de la nature de Meung-sur-Loire. Mais Corinne est loin d’imaginer ce que les deux expertes Laetitia Barlerin et Jessica Serra vont lui annoncer. Et si Faya n’était pas si calme que cela ? Comment Corrine va-t-elle réagir en découvrant le parcours de ses chats ? Quelles surprises lui réservent-ils ? Extrait du replay de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.