La vie secrète des chats - Que fait mon chat ... quand je ne suis pas là

Un village, 100 chats suivis 24h sur 24 pendant un mois, une expérience exceptionnelle pour découvrir ce que les chats font lorsque nous ne sommes pas là. Une expérience inédite racontée par Valérie Damidot. Nous sommes 13,5 millions de français à posséder un chat et presque autant à nous demander ce qu’il peut bien faire lorsqu’il passe le seuil de notre maison et par en vadrouille à l’extérieur?! Dans ce premier épisode de « La vie secrète des chats » cette question va enfin trouver sa réponse… Si nous avons découvert qu’ils parcourent en moyenne 7 kilomètres par jour et s’éloignent environ à 200 mètres de chez eux, certains chats ont des comportements plus extravagants ou en tous cas, cachent bien leur jeu face à leurs maitres?! Grâce à cette expérience unique, Corinne va découvrir qu’il ne faut jamais se fier aux apparences… Fanjo et Faya, ses deux petits chats qu’elle aime comme ses enfants, sont tout autres quand ils quittent le foyer?! Alain, un retraité passionné de chats depuis toujours, se rendra compte, lui aussi, qu’il a été un peu «?berné?» par son petit Tom-Tom… Un beau chartreux qui sait parfaitement user de ses charmes?! Parmi nos 100 chats du village certains se sont aussi illustrés par leurs performances particulièrement exceptionnelles?ou, pour certains tout à fait singulières…! C’est le cas de Calicotte, une petite chatte tricolore de 8 ans qui fait la joie de Véronique et de sa famille mais qui va littéralement surprendre nos expertes par son niveau d’activité extrêmement faible. A tel point que Laetitia, notre vétérinaire, va se rendre chez Véronique pour établir un diagnostic poids de Calicotte. Dans ce premier épisode, nous découvrirons enfin quels sont les facteurs qui poussent certains de nos matous à vagabonder plus loin que d’autres ou encore, comment nos petits félins retrouvent le chemin de leur maison…