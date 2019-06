La vie secrète des chats - Itinéraire d'un chat trop gâté

En France, la population féline dépasse aujourd’hui largement celle des chiens, avec plus de 13 millions de chats dans nos foyers ! Ils sont nos animaux de compagnie préférés. Que ce soit pour leurs capacités extraordinaires ou pour leur tempérament étonnant, les chats fascinent. Mais les connaissons-nous vraiment ?Afin de percer tous ses secrets, une expérience exceptionnelle et totalement inédite a été menée en France auprès de 100 chats de deux environnements radicalement opposés : la ville et la campagne. 50 chats d’un côté, 50 de l’autre.Valérie Damidot va nous raconter avec humour dans une série en plusieurs épisodes, les résultats de cette étonnante étude filmée, adaptée du programme anglais Secret life of the cat, réalisé par la BBC en 2013.Laetitia Barlerin, vétérinaire, titulaire d’un DEA sur le comportement animal et journaliste, et Thierry Bedossa, vétérinaire-éthologue au Centre hospitalier universitaire de Maison-Alfort ont mis en place un dispositif inédit pour mener cette étude comparative. D’un côté la ville : Paris, et plus particulièrement le 18ème arrondissement, et son célèbre quartier du Sacré-Cœur. Avec ses ruelles pavées, ses toits parisiens et ses jardins… C’est un peu la "mini capitale" des chats urbains. Un félin sur trois vit en appartement et Paris compte près d’un million et demi de chat comme animal de compagnie.De l’autre côté de la France, bien plus au sud, nos experts ont choisi d’investir Vézénobres, un petit village du Gard. La grande diversité des paysages et le soleil en font un véritable paradis pour félins. Avec seulement 1 400 habitants, c’est le village de la région qui compte le plus grand nombre de chats par habitant selon l’institut d’identification des carnivores domestiques.Pour découvrir toute la vérité sur les 100 chats, Thierry Bedossa, expert en science comportementale, va les équiper des colliers GPS afin de suivre leurs tous leurs mouvements. Et pour être surs de ne rien rater, ils seront également équipés d’un prototype de caméra miniaturisée afin d’analyser leurs moindres faits et geste, 24 heures sur 24…Pour mener à bien cette expérience, nos deux spécialistes ont recruté toute une équipe et se sont appuyés sur de nouvelles technologies afin de traiter et analyser toutes les données GPS récoltées durant quatre semaines.Les données collectées ont ensuite été expliquées aux familles par Laetitia et Thierry, au quartier général (Q.G.) lors du debriefing. Ce moment tant attendu par les maîtres leur a permis de découvrir la face cachée de leurs petits compagnons et de mieux comprendre leurs comportements.L’émission proposera également des conseils pratiques et astuces pour améliorer le quotidien de nos félins à la maison et dissipera les idées reçues. Par ailleurs, les téléspectateurs pourront découvrir des histoires de chats extraordinaires, comme par exemple ceux qui parcourent des distances folles pour retrouver leurs maîtres ou ceux qui disparaissent pendant des années avant de retrouver leur famille.