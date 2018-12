La vie secrète des chats - La langue du chat

Un village, 100 chats suivis 24 heures sur 24 pendant un mois, une expérience exceptionnelle pour enfin savoir ce que nos chats font quand nous ne sommes pas là ! On dit des animaux qu’il ne leur manque que la parole. Alors certes, ils ne parlent pas exactement le même langage que nous, mais les chats utilisent pourtant bien des signaux pour communiquer. La vraie question étant, bien sûr, de savoir les interpréter correctement… Dans cet épisode, nous allons apprendre la langue du chat ! Grâce à Blandine et à sa petite Cyane, nous verrons que même lorsque l’on est une maîtresse très aimante, il est parfois difficile de bien communiquer avec son matou. Mais heureusement, rien n’est jamais perdu pour rétablir le contact et Laetitia, notre docteur vétérinaire, nous expliquera tous les bons gestes à avoir avec son chat.En surveillant la vie secrète de Plume, Cachou, Koumal et Isis, quatre chats qui se partagent la maison de Frédéricka et de sa famille, nous chercherons à savoir comment les chats communiquent entre eux et nous saurons enfin s’ils aiment ou non la vie communauté… Henri et Joëlle, deux retraités totalement fous de leur chat Billy, un véritable roi à la maison, découvriront que les chats ont eux aussi des sentiments et qu’ils savent très bien les montrer ! Enfin, nous verrons toutes les façons qu’ont nos matous de nous faire passer leurs messages avec notre petit dictionnaire félin !