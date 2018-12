La vie secrète des chats - Petit chaton deviendra grand

Un village, 100 chats suivis 24 heures sur 24 pendant un mois, une expérience exceptionnelle pour enfin savoir ce que nos chats font quand nous ne sommes pas là !A Meung-sur-Loire, dans le Loiret, un heureux événement a eu lieu… Six petits chatons viennent de naître. Une occasion unique pour nous de découvrir comment ces petits félins grandissent dans notre monde. Car nos chatons ont une double mission en vivant avec nous… Le chat est seul animal domestique encore sauvage, il doit donc grandir en parfait prédateur, mais il doit aussi apprendre à vivre avec nous. Notre monde leur offre confort, nourriture et amour, mais il les contraint aussi à une vie souvent urbaine, à un mode de vie plutôt diurne et parfois à une vie en communauté qu’ils n’auraient à priori pas dans la nature… Alors comment faire pour avoir dans son foyer un gentil petit minou adapté et pas juste un véritable prédateur, effrayant ? Comment permettre à son chat d’être parfaitement heureux dans notre monde ?Quels sont les clés et les bons gestes à avoir ?Nous découvrirons toutes les réponses à nos questions en suivant pas à pas la vie de nos six petits bébés de leur naissance à leur arrivée dans leur nouveau foyer, neuf semaines plus tard. Nous mesurerons aussi l’importance de l’éducation faite par la maman chat en découvrant l’histoire de Neko, un siamois de 8 ans, un tantinet agressif… Mais qu’en est-il vraiment ? Enfin, nous verrons au grand dam de Céline, la maîtresse de Ficelle, que le chat est programmé pour être un super prédateur et qu’il faut s’y adapter.