Youcouli, un chat aux pouvoir magiques

C'est l'histoire d'un chat pas comme les autres. Youcouli a été recueillie dans une clinique vétérinaire. Mal en point au début, il a vite repris du poil de la bête. Aujourd'hui, il est un membre à part entière de l'équipe médicale de la clinique. On vous présente docteur Youcouli. Il joue avec les animaux hospitalisés et a un effet apaisant aussi bien sur les patients que sur les clients. De vrais talents thérapheutiques. Certains clients se l'arrachent même pour l'emmener chez eux le temps d'un week-end ! Testé et approuvé. Quel phénomène ce chat !