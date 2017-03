La tension monte entre Gabriel et Alexandre. L’objet de la discorde : une coccinelle. Il est à noter que le mode de communication pour les deux garçons passe souvent par la confrontation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne se font pas de cadeau. Gabriel avouera toutefois que son camarade Alexandre est un peu plus fort que lui. Rendez-vous mardi 28 mars à 20h55 sur NT1.