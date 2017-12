La vie secrète des enfants - Episode 2

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie de vos enfants sans jamais oser le demander… surtout quand vous, parents, vous n'êtes pas présents !Comment sont nos enfants quand ils évoluent à l'abri du regard des adultes ? Comment se comportent-ils et comment gèrent-ils leurs relations entre eux ?Ils sont douze enfants, six filles et six garçons. Ils ont entre 4 et 5 ans. Ils ne se connaissent pas. Nous les avons réunis en centre de loisirs et nous les avons regardés vivre pendant dix jours.Grâce à un dispositif exceptionnel de 24 caméras, ces douze enfants ont été filmés et observés par trois experts de l'observation du comportement et de la psychologie de l'enfant. Edouard Gentaz, Léonard Vannetzel et Solange Denervaud vont nous permettre de comprendre comment les relations sociales se mettent en place et évoluent au sein d'un groupe d'enfants de 4 ou 5 ans. Ils vont également nous expliquer quelles sont leurs aptitudes et compétences à cet âge-là et comment ils gèrent différents types de situations.Comment se comportent-ils quand ils ne sont qu'entre eux ? Comment chacun trouve sa place au sein du groupe ? Comment chacun gère ses émotions ? Comment se vivent les rapprochements et les oppositions, les joies et les peines ? Vous allez enfin tout voir et tout savoir… Bienvenue dans La vie secrètes des enfants !