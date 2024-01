L'académie des secrets

Emily a pour ambition de devenir une des plus grandes sommelières du monde pour suivre les traces de sa mère décédée. Célèbre sur internet, elle participe à un concours en ligne organisé par L'académie du vin. Suite à sa victoire, elle est invitée à passer quelques jours à L'académie afin de tenter sa chance pour rejoindre ce groupe très prestigieux. Elle décide alors de saisir cette opportunité qui lui permettrait de sauver le restaurant qu'elle tient avec son père. Lorsqu'elle arrive à L'académie, dirigée par Victor et Jillian, elle fait la connaissance des autres participants et réalise qu'ils sont prêts à tout pour gagner, quitte à se mettre en danger de mort.