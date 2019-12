Lady Oscar - Le manga "La Rose de Versailles" disponible en exclusivité sur MYTF1

Découvrez les aventures de l'héroïne Oscar François de Jarjayes dans "Lady Oscar" pour MYTF1 Exclusive.

La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda est un manga de type shōjo paru pour la première fois au Japon en 1972. Dans les pays francophones, le public a d'abord découvert la série à travers son adaptation animée de 1979, Lady Oscar. 40 épisodes à découvrir en exclusivité sur MYTF1.

C'est quoi l'histoire ?

1755. Année de naissance de notre héroïne Oscar François de Jarjayes, de son premier amour Hans Axel de Fersen et de Marie-Antoinette, future reine de France. Trois personnalités bien différentes dont les chemins se croiseront maintes fois au gré des années et qui marqueront à jamais les gens qui les rencontreront. Avec ses nobles origines, son étonnante chevelure blonde et ses yeux bleus mettant en valeur son angélique visage, la sixième fille du Colonel de Jarjayes aurait pu avoir une vie remplie de bijoux, de soirées mondaines et de rendez-vous à la Cour de Versailles. Mais son père en décidant de l’appeler Oscar François et de l’élever comme le garçon qui prendrait la relève familiale au service de leurs Majestés de France, donna à son destin une toute autre tournure.

Nommée Capitaine de la Garde Royale à 14 ans , Oscar pénètre au sein de la Cour française et découvre que derrière les belles paroles, les fêtes et l’étiquette, se cache un monde frivole où les courtisans cherchent par tous les moyens à assurer leur position sociale. Attachée au service de Marie-Antoinette, elle devient, au fil des années, un témoin privilégié de la vie et des choix plus ou moins judicieux, que doit faire la jeune Reine. Mais bien qu’essayant de rester neutre au sein des différents conflits qu’elle sécurise, face à la révolte du peuple accablé par les impôts et la famine, Oscar finit par laisser parler ses sentiments...

Retrouvez tous les épisodes de Lady Oscar sur MYTF1

©Riyoko Ikeda - TMS ALL Rights Reserved Under License to IDP - Illustration : Michi Himeno