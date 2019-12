Lady Oscar - S01 E01 - Oscar ! Le destin d'une rose

1755, Royaume de France. Le comte de Jarjayes décide de faire éduqer sa dernière fille comme un garçon pour sauver l’honneur de la famille. Ainsi grandit Oscar, entourée de son fidèle ami André et soumise à une rude éducation militaire. La France et l’Autriche conviennent d’un traité de paix qui unira Marie-Antoinette, fille de l’impératrice d’Autriche, et Louis XVI, le successeur du royaume de France. Le comte de Jarjayes parvient à persuader Louis XV de considérer Oscar pour le poste de capitaine de la Garde . La décision sera prise après un duel public avec le comte de Girodelle, autre prétendant au poste. Mais l’impétueuse Oscar décide d’affronter seule son adversaire.