En tant que dauphine, Marie-Antoinette est la plus haute dame de la cour. Lorsqu’elle apprend que la comtesse du Bary est la maîtresse officielle de Louis XV, elle refuse de lui adresser la parole. Toute la cour se gausse de la situation et s’interroge sur le parti à rejoindre. Pour influencer le dénouement en sa faveur, la « du Barry » exige que la mère d’Oscar devienne sa dame de compagnie et obtient le soutien de Louis XV.