Lady Oscar - S01 E04 - Rose, vin, intrigue et...

Sur demande de Marie-Thérèse d’Autriche, le comte de Mercy se rend à la cour de Versailles. Le conflit opposant Marie-Antoinette et Mme du Bary perdure et met en danger l’alliance franco-autrichienne. La du Barry persuade Louis XV de prendre son parti et accuse Marie-Antoinette de braver l’autorité royale. On ordonne à celle-ci de rompre son silence lors d’un bal donné à la cour mais elle refuse. Folle de rage, la du Barry trame un complot pour se débarrasser de Marie-Antoinette. Grâce à l’intervention d’Oscar, la traîtrise est mise au jour.