Lady Oscar - S01 E06 - Robe de soie et haillons

En 1773, Marie-Antoinette et Louis-Auguste rendent leur première visite officielle à leurs sujets parisiens. Cette rencontre est un franc succès et le peuple acclame le cortège royal. Cependant, dans les bas-quartiers de la ville, Jeanne ne partage pas les clameurs de Paris, vêtue de haillons et de sabots, elle ne rêve que d’une vie à la cour entourée de luxe et de richesse. Elle parvient à convaincre une vieille aristocrate, la Marquise de Boulainvilliers qu’elle est la dernière survivante des Valois. Émue par l’histoire de Jeanne, elle décide de l’accueillir.