Lady Oscar - S01 E07 - Qui a ecrit la lettre d'amour ?

Entre les cours de maintien et d’étiquette, Marie-Antoinette s’ennuie à Versailles. Elle provoque malgré elle un nouveau scandale qui pousse le comte de Mercy à intervenir. Marie-Antoinette apprend qu’un bal masqué sera organisé à l’opéra et décide de s’y rendre alors que son rang l’interdit. Durant la soirée, elle fait la connaissance du comte de Fersen. Par la suite, leurs rencontres se multiplient et la cour commence à jaser. La du Barry profite de la situation et tend un piège à la dauphine en commandant à un faussaire une lettre d’amour.