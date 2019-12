Lady Oscar - S01 E10 - La belle et demoniaque Jeanne

Marie-Antoinette et Louis XVI sont couronnés. Rosalie retrouve sa soeur Jeanne et réalise que cette dernière habite désormais les beaux quartiers. La pauvreté et la santé préoccupante de leur mère poussent Rosalie à demander de l’aide à sa soeur, mais cette dernière la fait fouetter sévèrement. Rosalie, au bord du désespoir, rencontre par hasard Oscar qui lui donne de l’argent. Pendant ce temps, Jeanne orchestre le meurtre de son mentor pour mettre la main sur sa fortune.