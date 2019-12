Lady Oscar - S01 E11 - Fersen retourne dans les pays du Nord

Oscar est nommé colonel de la Garde royale sur demande de la reine. Cette dernière lui offre un doublement de ses gages et de nombreux cadeaux pour lui témoigner son affection mais Oscar refuse. Elle révèle alors à Marie-Antoinette la misère dans laquelle vit son peuple. Marie-Antoinette supporte de moins en moins la vie à Versailles, ses obligations de souveraine l’ennuient et elle préfère passer son temps avec M. de Fersen...Pour protéger la reine, Oscar demande à Fersen de partir. Entre-temps, le destin réunit à nouveau Rosalie et Oscar lors d’un malheureux incident.