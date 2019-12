Lady Oscar - S01 E14 - Le secret de l'ange

L’amitié que porte Marie-Antoinette à Mme de Polignac se renforce. Pour garder son amie auprès d’elle, Marie-Antoinette augmente considérablement la rente de cette dernière et la dote de nombreux privilèges. Cette décision heurte les plus pauvres comme les plus riches. La mère de Rosalie se fait renverser par une calèche. Avant de mourir, elle révèle à sa fille ses origines nobles. Pétrie de vengeance, Rosalie est persuadée que la mère d’Oscar est l’auteur du crime et tente de la tuer.