Lady Oscar - S01 E17 - A present, le temps des rencontres

Rosalie fait de gros progrès dans le maniement de l’épée. Elle révèle le vrai nom de sa mère à Oscar ainsi que ses origines nobles. Introduite en tant que cousine d’Oscar, Rosalie est invitée à la cour. La rivalité avec Charlotte de Polignac n’en est que plus attisée. A cette occasion, Rosalie rencontre Mme de Polignac et démasque ainsi son ennemie. Devant la menace, de Polignac accuse Rosalie mais Oscar menace cette dernière de révéler son crime. Le soir-même, le carrosse d’Oscar est attaqué et le colonel touché.