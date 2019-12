Lady Oscar - S01 E21 - Les roses noires eclosent la nuit

Jeanne demande à Oscar de veiller sur son mari entré dans la Garde royale. Pour appuyer sa demande, elle essaie de soudoyer Oscar qui refuse tout net. Elle continue ses manigances et extorque une véritable fortune au cardinal de Rohan, provoquant la méfiance de ce dernier. Pour sauver les apparences, Jeanne organise une fausse entrevue entre la reine et le cardinal. Elle embauche une fille au physique très proche de la reine et la fait passer pour la souveraine. Oscar interrompt l’entrevue qui a lieu au bosquet de Vénus des jardins du château, de nuit.