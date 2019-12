Lady Oscar - S01 E22 - Le collier au sinister éclat

Après avoir eu une fille, la reine donne enfin un héritier au royaume de France, le petit Louis-Joseph. Très épanouie dans son rôle de mère, Marie-Antoinette rejette de plus en plus ses devoirs de reine. Elle obtient du roi le Petit Trianon qui devient son refuge. Mais la retraite de la reine et ses écarts sont de moins en moins tolérés. Avec la perte de sa mère, l’impératrice Marie-Thérèse, Marie-Antoinette se retrouve de plus en plus isolée. Un joaillier propose à la reine un collier unique, d’une valeur inestimable. Suite au refus de Marie-Antoinette, l’intrigante Jeanne implique le cardinal de Rohan pour convaincre la reine.