Lady Oscar - S01 E24 - Adieu ma jeunesse

Jeanne de La Motte s’est évadée et Oscar engage une véritable traque après elle. Mme de Polignac rend visite à Rosalie et la presse pour qu’elle rejoigne son rang. Pour ne pas entacher la renommée d’Oscar, Rosalie capitule. Avant son départ, elle donne de précieux indices à Oscar pour arrêter sa sœur. Le scandale du collier se propage désormais à travers les pamphlets. Oscar et sa troupe encerclent Jeanne et son mari et les somme de se rendre mais cette dernière préfère se suicider.