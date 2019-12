Lady Oscar - S01 E25 - Le menuet d'un premier amour

Fersen est revenu des États-Unis et Oscar ose enfin s’avouer ses sentiments pour le beau gentilhomme. Lors d’une entrevue avec la reine, Fersen l’avertit des risques de révolte dans le pays et lui offre de rester à son service à tout jamais. Il parvient à convaincre Marie-Antoinette de quitter Trianon et de s’éloigner de Mme de Polignac. Lors du retour de la reine, deux hommes attentent à sa vie. À l’occasion d’un bal, Oscar décide de participer en robe : sa beauté éclatante se rélève alors à Fersen.