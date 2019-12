Lady Oscar - S01 E26 - Je veux rencontrer le Chevalier Noir

Un mystérieux justicier du petit peuple, le Masque Noir, terrorise la noblesse. Pour démasquer le bandit, Oscar participe aux bals de la cour. Oscar parvient enfin à le pister et cela la mène tout droit au Palais-Royal, la demeure du duc d’Orléans. Mais elle est grièvement blessée lors d’une confrontation. Une gentille dame recueille Oscar et la soigne. Rosalie vient à son chevet et lui avoue être partie de sa prison dorée lorsque sa vraie mère, Mme de Polignac a essayé de lui imposer un mari. Pour piéger le Masque Noir, André se fait passer pour lui. Le stratagème fonctionne mais ce dernier est gravement blessé à l’œil.