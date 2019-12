Le dauphin tombe très malade et Fersen décide de quitter la reine pour l’apaiser dans ses tourments. Il se rend chez Oscar alors qu’elle est la belle inconnue du bal masqué. Elle avoue à ce moment ses sentiments. Tiraillée entre son affection pour la reine et pour Fersen, Oscar décide d’abandonner son poste de colonel. La cécité d’André s’aggrave. Dans un acccès de folie, André agresse Oscar et lui avoue ses sentiments.