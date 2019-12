Lady Oscar - S01 E31 - La fleur de lilas pousse dans les casernes

Le prince Carlos d’Espagne rend visite au roi et Oscar est chargée de sa protection. En même temps, un complot est monté contre le roi Carlos, malheureusement, l’intrigant est tué avant qu’elle n’ait pu connaître le commanditaire de l’assassinat. Oscar réalise que des valeurs nouvelles sont propagées même dans ses troupes. Le relais de poste où séjourne le Prince est attaqué et Oscar sauve in extremis Carlos d’Espagne. En poursuivant les assaillants, Oscar et ses compagnons sont touchés. Un fusil appartenant à la Garde française est retrouvé sur les lieux de l’attentat et Oscar soupçonne l’un de ses hommes d’être à l’origine de l’acte criminel.