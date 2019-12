Lady Oscar - S01 E32 - Prelude a la tempete

Suite à l’affaire du prince d’Espagne, Oscar est obligée de se battre contre l’un de ses hommes, Alain. Au cours du duel, ce dernier lui révèle les réelles motivations du geste de Lassale. Oscar obtempère et libère le soldat prisonnier. En route vers Paris, le carrosse d’Oscar et d’André se fait attaquer par une foule ivre de colère. Heureusement pour eux, Fersen, au courant de l’émeute, intervient et les sauve. Mais Alain a disparu. Oscar le découvre calfeutré chez lui, anéanti par le suicide de sa sœur adorée, rejetée la veille de ses fiançailles à cause de ses basses origines.