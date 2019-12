Lady Oscar - S01 E33 - Une cloche sonne au crepuscule

La gronde du peuple s’intensifie et Louis XVI est obligé de rappeler son ministre Necker. Le peuple acclame l’ancien ministre mais la situation financière et politique est si compromise que le roi, sous la pression de Necker, convoque les États généraux. La question des représentants du tiers demeure encore floue et engendre de nombreux troubles. André retrouve Rosalie, récemment mariée à M. de Châtelet. Finalement, Louis XVI cède et double les effectifs du tiers. Alain est revenu à la garnison et abreuve les troupes d’un discours révolutionnaire. La compagnie d’Oscar a été choisie pour gérer la protection des États généraux. Pendant ce temps, la reine s’est réfugiée à Marly, où le dauphin se meurt.