Lady Oscar - S01 E34 - Le serment du Jeu de Paume

Le discours du roi, faible et sans volonté de changement, provoque la rupture entre le tiers et la noblesse. Oscar, dépassée par les événements, tombe malade. Louis XVI, menacé de perdre son droit divin, décide de faire fermer la salle des menus plaisirs ; la mission est confiée à Oscar. Suite à l’interdiction, l’Assemblée décide de se réunir dans la salle du Jeu de Paume, où est constitué le célèbre serment. Le 23 juin, le roi convoque à nouveau les trois ordres mais les député du tiers état doivent attendre que tous les autres députés soient rentrés dans l’hôtel des menus plaisirs sous une pluie battante. Oscar, en charge de la sécurité, redoute qu’une nouvelle émeute n’éclate et ouvre les portes aux députés.