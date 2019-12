Lady Oscar - S01 E36 - Adieu est un mot d'amour

Alors que le roi vient juste de reconnaître l’Assemblée, ses troupes montent sur Paris pour mater la rébellion. La peur commence à s’installer à Paris et les campagnes s’arment. La disette aggrave les tensions et le prix du pain ne fait qu’augmenter. Necker supplie le roi d’éloigner ses troupes de Paris afin de sauver la paix et son royaume mais ce dernier est remercié. Le renvoi de Necker met le feu aux poudres. Le 12 juillet 1789, Oscar fait ses adieux à la reine.