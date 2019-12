Lady Oscar - S01 E37 - La nuit du serment solennel

Le renvoi de Necker provoque la colère du peuple. Très rapidement, la crainte d’un complot monarchique rend la situation explosive. La France commence à s’armer, l’état d’alerte est déclaré. La maladie d’Oscar s’aggrave et ses mois sont comptés. Elle découvre qu’André sera certainement privé de sa vue. Le tableau d’Oscar est fini mais André ne parvient pas à le voir. Ce dernier s’obstine à nier sa cécité et Oscar est désemparée. La compagnie d’Oscar est réquisitionnée pour lutter contre les émeutes parisiennes. En route pour Paris, Oscar et André sont attaqués mais dans leur détresse, ils s’avouent enfin leurs sentiments.