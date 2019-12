Lady Oscar - S01 E38 - Aux portes du destin

Oscar rejoint sa compagnie, les causes révolutionnaires et rejette ses origines. À Paris, la colère de la foule éclate et le peuple est massacré. Oscar arrive aux Tuileries et sous la menace, fait reculer les troupes des dragons. Mais la trêve est de courte durée. Oscar commande au peuple de Paris de construire des barricades le temps que sa compagnie repousse les armées du roi. Hélas, cette dernière est rapidement dépassée et André touché à la poitrine.