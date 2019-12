Lady Oscar - S01 E39 - Son sourire ne reviendra jamais

Pour sauver André, Oscar parvient à franchir les troupes du roi. Mais il est déjà trop tard et l’amour d’Oscar meurt. Inconsolable, Oscar ne désire qu’une chose : le rejoindre. Les représailles royales sont très proches et la compagnie d’Oscar se réunit pour connaître la marche à suivre, la prise de la Bastille est évoquée. Au matin, les Invalides sont occupés mais seuls les fusils étaient là, la poudre demeurant à la Bastille. La compagnie française et Oscar interviennent pour orchestrer la prise de la Bastille, mais cette dernière est blessée.