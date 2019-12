Touchée par balle, entourée de Rosalie et de ses gardes, Oscar encourage ses troupes pour la prise de la Bastille. Quelques instants plus tard, la dénommée Oscar de Jarjayes s’éteint , le 14 juillet 1789. Puis un drapeau blanc flotte en haut de la Bastille. La France découvre entre horreur et espoir, combien il est difficile de construire un monde nouveau.