L'Ainée des Ferchaux

Séries & Fictions

Ferchaux, un riche et puissant homme d'affaire devient la cible d'une juge d'instruction convaincue de son implication dans un énorme scandale politico-financier. Pour obtenir les aveux de Ferchaux, la juge jette le frère et associé de celui-ci en prison. Très attaché à Gilles qu'il a toujours protégé, Ferchaux se bat pour obtenir sa libération. Pour s'en sortir, l'homme d'affaire s'attache les services de Mike Maudet, un jeune homme ambitieux et résolu, qui devient son chauffeur, puis son secrétaire particulier.