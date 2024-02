Romance • Fiction étrangère

Quand Hazel, brillante conseillère en communication new-yorkaise, est chargée de redorer l’image du célèbre joueur de baseball Diego Vasquez, elle commence par refuser car Diego était son premier petit ami au lycée et l’histoire s’est mal terminée. Elle finit par accepter la mission et invite une journaliste réputée à réaliser un portrait du joueur dans leur ville natale. Hazel se souvient de leur rupture, le soir du bal, Diego de la mort de sa mère, dont il ne s’est jamais remis. La journaliste découvre peu à peu la sensibilité de Diego. Hazel redécouvre l’homme qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. Elle l’encourage à lui parler du fameux match de la saison passée où il a tout à coup arrêté de jouer. Diego se livre peu à peu. Il reproche à Hazel de vouloir dévoiler sa vie privée, puis comprend qu’elle a toujours été de son coté. Alors qu’Hazel pense que tout est perdu, Diego décide enfin de parler à la journaliste. Engagé chez les Mets, il part vivre à New York avec Hazel.