L'amour en jeu

Franck Biasini, ancien grand espoir du football français, a quitté le milieu à vingt ans après une vilaine blessure. Franck a enfin l’occasion de regagner son prestige perdu et de s’ouvrir aux autres lorsqu’Erika, la kiné, vient le convaincre de venir entraîner la petite équipe de Maroix. L’équipe amateur vient de se qualifier miraculeusement pour les huitièmes de final de la coupe de France, mais leur entraîneur, Raoul, l’oncle de Franck, a fait une attaque. Plus de peur que de mal, mais son médecin l'oblige à l'immobilité. Grâce à Erika, Franck accepte de prendre le relais. Saura-t-il s’entendre avec les joueurs et les habitants et réussira-t-il à transformer le rêve d’une petite ville anonyme en réalité ?